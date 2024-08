De Canio: “Conte ha bocciato tanti giocatori. Errori gravi nel mercato dello scorso anno”

De Canio critica le scelte della dirigenza partenopea, sottolineando come Conte abbia bocciato vari acquisti della scorsa stagione.

Antonio Conte sta tracciando un nuovo percorso per il Napoli, con l’obiettivo di costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli in Serie A e in Coppa Italia. Tuttavia, le recenti dichiarazioni dell’opinionista Gigi De Canio hanno messo in luce un’importante riflessione sul lavoro fatto dalla dirigenza partenopea nell’ultimo mercato estivo.

Nel corso della trasmissione Calciomania su Radio CRC, De Canio ha commentato le recenti scelte di mercato di Conte, rivelando che l’allenatore ha indicato alla dirigenza i calciatori da cedere per alleggerire la rosa. Tra i nomi che dovrebbero lasciare Napoli figurano Ostigard, Lindstrom, Natan, Folorunsho e Cajuste, alcuni dei quali sono già stati trasferiti ad altre squadre.

“Le parole di Antonio Conte e le sue decisioni”, ha affermato De Canio, “dimostrano chiaramente che lo scorso anno ci sono stati errori significativi. Non si tratta solo di singoli calciatori, ma di una visione complessiva che non ha rispettato le aspettative. Se un allenatore di calibro internazionale come Conte decide di scartare tanti giocatori acquistati nel mercato precedente, è evidente che ci sono stati problemi nella pianificazione”.

De Canio ha sottolineato che, secondo il suo parere, la rosa attuale non possiede lo “spessore di una squadra di primo piano”, necessaria per lottare seriamente per lo Scudetto. L’opinionista ha aggiunto che il Napoli deve lavorare su una strategia più solida e mirata per tornare ai vertici del calcio italiano.