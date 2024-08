Napoli-Neres, Schmidt conferma: “Trattativa concreta in corso”

L’allenatore del Benfica Roger Schmidt conferma la volontà di Neres di partire. Trattativa concreta in corso, con il Napoli di Antonio Conte.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha fatto luce sulla situazione di David Neres durante la conferenza stampa odierna. Le sue parole confermano l’interesse del Napoli e la volontà del giocatore di cambiare aria.

Schmidt sul futuro di Neres: “Vuole andare via”

“Neres? L’ho già detto, abbiamo una situazione molto chiara,” ha esordito Schmidt. “Abbiamo un calciatore che vuole andare via e ci sono trattative concrete in corso. Devo tenerne conto nella preparazione delle partite.”

Nonostante la situazione delicata, Schmidt ha elogiato l’atteggiamento di Neres: “Devo dire che è stato molto professionale e molto serio in allenamento. Il suo comportamento è impeccabile. Non è facile, ma è normale che ci siano queste situazioni.”

Il Benfica si prepara a sostituire Neres

L’allenatore ha anche accennato alle strategie del club: “Puoi sempre perdere giocatori durante il mercato e devi essere pronto a prenderne eventualmente altri per mantenere il livello della squadra.”

Pur mantenendo un certo riserbo, Schmidt ha confermato che le trattative più concrete riguardano proprio Neres: “Non posso parlare delle trattative di alcuni giocatori in modo chiaro: ci sono trattative, soprattutto con David Neres partire.”

Napoli in pole per Neres?

Sebbene Schmidt non abbia menzionato esplicitamente il Napoli, le sue parole sembrano confermare le voci che vogliono il club partenopeo in pole position per l’acquisto di Neres. La trattativa appare in fase avanzata, con il giocatore che ha già espresso la sua volontà di lasciare il Benfica.

I tifosi del Napoli possono ora attendere con maggiore fiducia l’evolversi della situazione, con Neres che potrebbe presto diventare un nuovo rinforzo per l’attacco di Antonio Conte.