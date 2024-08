Neres al Napoli, arriva la conferma: “Il giocatore vuole andare via”

L’allenatore del Benfica Roger Schmidt annuncia che il trasferimento di David Neres al Napoli è ormai prossimo.

Il futuro di David Neres sembra sempre più lontano dal Benfica. Roger Schmidt, allenatore dei lusitani, ha confermato oggi, durante una conferenza stampa, che il calciatore brasiliano è vicino al trasferimento al Napoli. L’annuncio arriva alla vigilia della seconda partita di campionato del Benfica contro il Casa Pia.

Schmidt ha dichiarato: “Non è facile gestire queste situazioni, ma è normale che durante il mercato si verifichino tali cambiamenti. Può capitare di perdere giocatori e dobbiamo essere preparati a sostituirli per mantenere il livello della squadra”.

Il tecnico tedesco ha proseguito: “Sono stato onesto, ma non credo che debba aggiornare sempre quello che succede con ogni giocatore. Non posso parlare delle trattative in modo chiaro: ce ne sono, soprattutto per la partenza di Neres che vuole andare via, ma devo dire pure che è molto professionale e dà tutto in allenamento. Il suo comportamento è impeccabile. Di questo però devo tener conto quando preparo la squadra”.

Neres, che ha attirato l’attenzione di Antonio Conte, allenatore del Napoli, è ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra. La conferma di Schmidt rende sempre più probabile l’annuncio ufficiale del trasferimento, che potrebbe avvenire nelle prossime ore.

