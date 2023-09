Comunicato SSC Napoli, l’Ordine dei Giornalisti bacchetta il club azzurro: il motivo

L’Ordine dei Giornalisti critica il comunicato della SSC Napoli relativo al rinnovo di Kvaratskhelia.

Nelle scorse ore l’Ordine dei Giornalisti della Campania ha diffuso un comunicato critico nei confronti del comportamento tenuto dalla società calcistica SSC Napoli in merito ad alcune notizie diffuse dalla stampa relative al rinnovo del calciatore Khvicha Kvaratskhelia.

La SSC Napoli, tramite il proprio account Twitter ufficiale, aveva definito tali notizie come “cazzate”, scatenando la dura reazione dell’Ordine dei Giornalisti campano.

Nel comunicato diffuso, l’Ordine ha bollato come “inaccettabile” il linguaggio utilizzato dalla società partenopea, che “scredita il lavoro dei giornalisti”. Viene inoltre condannato con fermezza “l’atteggiamento del Calcio Napoli quando si relaziona con il mondo dell’informazione”. Di seguito quanto dichiarato dall’Ordine dei Giornalisti in una nota:

“L’Ordine dei Giornalisti della Campania condanna ancora una volta i comportamenti del Calcio Napoli quando si relaziona con il mondo dell’informazione. L’ultimo scivolone oggi in un comunicato stampa nel quale si definiscono ‘cazzate’ le notizie pubblicate da alcuni media. L’Ordine della Campania esprime forte disappunto, in particolare per il linguaggio utilizzato che scredita l’operato dei giornalisti”.

Si tratta dell’ennesimo capitolo della ormai storica tensione tra il club di Aurelio De Laurentiis e la stampa locale e nazionale. Un rapporto che, come testimoniato dai fatti delle ultime ore, sembra essere tutt’altro che disteso.