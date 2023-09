Baldanzi apre al Napoli? Il giocatore: “Felice a Empoli, ma sogno una grande squadra”

Il giocatore dell’Empoli, Tommaso Baldanzi, si è soffermato sul suo futuro: le sue parole fanno sognare il Napoli e i tifosi azzurri.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Tommaso Baldanzi, fantasista dell’Empoli e della Nazionale Under 21, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo futuro. Il talento classe 2003, reduce dall’esordio con gli Azzurrini, è uno dei giovani più chiacchierati del momento.

“A Empoli sono passati diversi giocatori che hanno poi avuto la fortuna di andare in grandi squadre. Io sono felice di essere rimasto, ma spero ovviamente di essere il prossimo a fare quel tipo di percorso. Servirà lavorare bene. Come dico sempre, non penso al futuro e personalmente non ho ricevuto chiamate. Sono molto felice di essere rimasto a Empoli”, queste le parole di Baldanzi in conferenza stampa.

Il fantasista non nasconde di sognare il salto in una big. Tra le squadre interessate al talento azzurro ci sarebbe anche il Napoli, pronto a farsi avanti nella prossima sessione di mercato. Baldanzi è reduce da un’ottima stagione con l’Empoli, impreziosita da 4 gol e 3 assist in 26 presenze.