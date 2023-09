Bruscolotti critica Garcia: “Natan deve giocare a calcio, non serve che parli italiano”

L’ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, ha criticato alcune scelte di Garcia tra cui l’impiego ancora nullo di Natan.

A ‘Radio Punto Nuovo’, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli. L’ex difensore ha criticato le scelte dell’allenatore del Napoli Rudi Garcia riguardo il giovane difensore Natan.

“Natan? Non ho capito cosa stia facendo Garcia, che lo sta tenendo in panchina e avverte che parli poco la lingua. Il ragazzo deve giocare a calcio, mica deve andare all’Università… In campo ci si capisce anche a gesti, la lingua non è sempre fondamentale. Le parole di Garcia non reggono, a mio avviso. Una battuta d’arresto adesso può essere anche salutare per continuare a crescere. Bisogna evitare processi e avere fiducia nel nuovo allenatore, ad ogni modo. L’organico è quello dello scorso anno e gli acquisti sono promettenti“. ha dichiarato Bruscolotti.

Secondo l’ex capitano azzurro, Natan deve trovare spazio per crescere e dimostrare il suo talento, indipendentemente dalla conoscenza della lingua italiana. Bruscolotti ha quindi invitato Garcia a puntare con decisione sul giovane difensore brasiliano.

L’intervento di Bruscolotti accende i riflettori sulle scelte di Garcia riguardo l’impiego dei nuovi acquisti del Napoli. Natan, arrivato in estate dal Real Bragantino, è considerato uno dei prospetti più interessanti, ma finora non ha trovato spazio nell’undici titolare.