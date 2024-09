Compagnoni: “Napoli può puntare allo Scudetto, ma serve una cosa”

Maurizio Compagnoni, noto giornalista di Sky Sport, ha commentato il momento che sta vivendo il Napoli in campionato. Intervenuto ai microfoni dell’emittente televisiva, ha espresso ottimismo sulle possibilità degli azzurri, sottolineando però l’importanza del rendimento di Romelu Lukaku.

Un calendario favorevole per il Napoli

Compagnoni ha evidenziato come il Napoli abbia davanti a sé un calendario in discesa:

“Il Napoli ha un calendario molto favorevole. Nell’immediato, ha la concreta possibilità di stabilirsi in vetta alla classifica. Facciamo gli scongiuri per i tifosi napoletani (ride), ma gli azzurri possono fare 12 punti e, se ci riescono, andranno in fuga al primo posto.”

Ha poi elogiato le scelte tattiche di Antonio Conte:

“Conte ha trovato la strada giusta? Assolutamente sì. È stata un’ottima idea passare alla difesa a quattro, perché così puoi inserire McTominay: un giocatore come lui non si può lasciare in panchina. Giocando in questo modo, c’è spazio anche per lo scozzese.”

Il punto interrogativo: Romelu Lukaku

Nonostante l’ottimismo, Compagnoni individua in Lukaku l’unica incognita:

“Il Napoli ha un solo punto interrogativo e riguarda Romelu Lukaku. Parliamoci chiaro, i partenopei hanno le potenzialità per provare a vincere lo Scudetto, però hanno bisogno di un Lukaku diverso da quello che Bremer ha annullato sabato scorso. Se il belga dovesse tornare anche solo all’85% di quello che Conte ha avuto all’Inter, allora possono conquistare il tricolore. Con il Lukaku visto contro la Juve, non credo possano arrivare a 88-90 punti.”