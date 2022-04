Classifica senza errori arbitrali XXXI giornata serie A: Spunta un dato clamoroso sul Napoli

Classifica senza errori arbitrali XXXI giornata serie A. Di Bello, a Bergamo, e Irrati e Mazzoleni a Torino hanno commesso errori clamorosi.

E’ furia Empoli nel campionato dei disastri arbitrali. Penalizzate l’Empoli e la Juventus. Nell’improvvisa sagra dei rigori ripetuti ci rimettono la Salernitana e la Juventus, ma questo è il torneo del VAR che così VAR. Dopo i monitor spenti la giornata precedente sui campi di Bologna (Maresca – Piccinini), Roma (Irrati – Di Paolo) e Cagliari (Di Bello – Fabbri), a Torino va in onda il VAR personalizzato a tempo in una sola area di rigore. Incredibile lo spettacolo arbitrale offerto a Torino dal duo Irrati – Mazzoleni. L’Inter vince senza mai tirare in porta. Ma questo è il torneo nel quale il Napoli deve fare a meno di Osimhen a Bergamo per un’infrazione non fatta.

Fiorentina – Empoli 1 – 0, Massimi (Maresca).

La rete annullata a Di Francesco e la farsesca espulsione di Luperto (il fallo è di Cabral) avrebbero riempito per settimane le pagine colorate di alcuni giornali. Forse sarebbero giunte anche le scuse arbitrali all’Empoli. La norma del vantaggio disattesa da Serra (Milan – Spezia) e le polemiche sul gol in fuorigioco di Milan – Napoli che per giorni hanno riempito le pagine dei giornali non sono leggende metropolitane. Ma l’Empoli, si sa è l’Empoli.

Atalanta – Napoli 1 – 3, Di Bello (Aureliano).

Vince il Napoli ma gravi restano gli errori dello stakanovista Di Bello. Lo strabiliante fallo su Mertens trasformato in corner è errore grave per l’internazionale pugliese, corretto dal VAR. Inspiegabile che i partenopei ritrovino ancora il direttore brindisino dopo Lazio – Napoli della XXVII giornata con l’altro incredibile rigore negato ai partenopei per la parata di Luiz Felipe. Non si riesce a comprendere per quale motivo il Napoli debba sudare le famose sette camicie per rimediare ai continui errori arbitrali (sono sempre 10 i rigori che mancano ai partenopei). Nella lotta al vertice sono invece strabilianti gli errori arbitrali che hanno rimesso in corsa l’Inter nelle ultime tre giornate di campionato. Per la cronaca, Di Bello era al VAR di Roma – Napoli (0 – 0) diretta da Massa alla IX e entrambi si persero 2 rigori per il Napoli e l’espulsione di Abraham.

Milan – Bologna 0 – 0, Marinelli (Di Paolo).

Manca un rigore al Milan per la trattenuta di Theate ai danni di Giroud.

Juventus – Inter 0 – 1, Irrati (Mazzoleni).

Non c’è nulla da gioire per quanto capitato alla Juventus con Irrati. Chi ama il calcio non può non essere d’accordo con Stefano Tacconi sull’arbitraggio di Torino: <<Penso che con un arbitro all’altezza sarebbe finita diversamente…>>.

La classifica senza errori arbitrali XXXI giornata serie A

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Milan 67 Napoli 77 +11 Napoli 66 Milan 61 -6 Inter* 63 Atalanta* 57 +6 Juventus 59 Roma 57 +3 Lazio 52 Juventus 53 -6 Atalanta* 51 Inter* 52 -11 Roma 54 Lazio 52 Fiorentina* 50 Fiorentina* 46 -4 Verona 45 Verona 44 -1 Sassuolo 43 Sassuolo 42 -1 Torino* 38 Torino* 42 +4 Bologna* 34 Bologna* 38 +4 Empoli 33 Empoli 36 +3 Udinese** 33 Udinese** 33 Spezia 32 Sampdoria 31 +2 Sampdoria 29 Spezia 29 -3 Cagliari 25 Genoa 26 +4 Venezia* 22 Venezia* 22 Genoa 22 Cagliari 21 -4 Salernitana** 16 Salernitana* 19 +3

*Una gara in meno.

**Due gare in meno.

