Chiariello: “Veramente pensate che De Laurentiis prenda Dybala”

Paulo Dybala al Napoli è uno dei sogni dei tifosi azzurri, il giocatore è svincolato e può essere preso a parametro zero. Un fattore da non sottovalutare anche perché il Napoli ha operato una pesante campagna di taglio di stipendi. Ma Umberto Chiariello è convinto che l’operazione non si farà mai. Il giornalista sui social scrive: “Veramente pensate che il Napoli possa prendere Dybala?

Perché se pensate questo, innanzitutto correte dietro alle fakenews e in secondo luogo non avete capito niente delle intenzioni di De Laurentiis e delle necessità di tagli al CE.

Il problema non è chi arriva ma chi parte. Aspettiamo“.

Eppure secondo Marco Bellinazzo la possibilità per il Napoli di prendere Dybala, in termini finanziari, ci sarebbe. Questo proprio grazie ai tagli degli ingaggi portati dal presidente Aurelio De Laurentiis. Portare un giocatore del genere in maglia azzurra sarebbe un collo anche dal punto di vista economico. Il giocatore argentino accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi napoletani e quindi con esso anche la quota degli abbonamenti. Insomma l’effetto Dybala si farebbe sentire anche sotto il profilo finanziario, anche perché c’è ci addirittura paragona le sue caratteristiche tecniche a quelle di Diego Armando Maradona, ovviamente facendo sempre le dovute proporzioni.