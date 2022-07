Chiariello: “Ritenevo Dybala impossibile per il Napoli ma ora…”

Il Napoli ha bisogno di un grande nome per il rilanciare le proprie ambizioni nella prossima stagione di Serie A. Il club azzurro ha appena ceduto Kalidou Koulibaly e la piazza è molto sconfortata. Kvaratskhelia viene definito da molti un autentico fuoriclasse, ma quasi nessuno lo conosce e quindi il suo acquisto sembra passare in sordina. I tifosi sognano Dybala, giocatore svincolato che chiede un ingaggio molto alto. Si parla di un’offerta del Napoli per Dybala, che però preferisce ancora aspettare l’Inter ed un rilancio sul suo ingaggio.

Sulla questione Dybala interviene anche Umberto Chiariello che scrive: “Ritenevo Dybala fuori dalla portata del Napoli perché confidavo nel rinnovo di Koulibaly. Invece KK è andato liberando però risorse importanti. Ora Dybala diventa fondamentale. Ripartire con un nuovo progetto fondato su di lui darebbe forza alla squadra e entusiasmo all’ambiente“. Intanto oggi il Napoli gioca la sua prima amichevole a Dimaro contro la Bassa Anaunia, visibile gratuitamente in streaming. Sarà il primo assaggio del nuovo Napoli di Spalletti che deve essere ancora completato. Serve un nuovo difensore, con Kim Min-jae che pare sia vicinissimo. Bisogna capire se realmente Meret sarà il portiere titolare. Da comprendere la questione Fabian Ruiz che può andare fuori rosa.

Petagna è con la valigia pronta, così come Demme e Politano. Insomma i problemi da risolvere sono veramente tanti.