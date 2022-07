Napoli-Bassa Anaunia: la formazione ufficiale, Kvaratskhelia titolare. Ecco dove vederla

Il Napoli gioca la prima amichevole stagione contro la Bassa Anaunia, formazione locale. Arriva la prima formazione ufficiale di Luciano Spalletti senza Koulibaly e con Di Lorenzo nel ruolo di difensore centrale e Zanoli titolare sulla destra. Spalletti sembra puntare di nuovo sul 4-2-3-1 come modulo di partenza con Lobotka appena arrivato a comandare già il centrocampo insieme con Anguissa. Napoli-BassaAnaunia sarà anche la prima da titolare con la maglia del Napoli per Kvaratskhelia.

Nel Napoli ci sono anche cinque giocatori in riposo precauzionale che non prenderanno parte all’amichevole e sono: Fabian Ruiz, Elmas, Folorunsho, Idasik e Mathias Olivera.

Formazione ufficiale Napoli contro Bassa Anaunia: Meret, Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Petagna, Kvaratskhelia.

ORARIO NAPOLI-BASSA ANAUNIA

Napoli-Bassa Anaunia, prima amichevole dell’estate 2022 degli azzurri di Luciano Spalletti, è in programma a Dimaro, sede del ritiro di Osimhen e compagni, nel tardo pomeriggio di giovedì 14 luglio 2022: il calcio d’inizio sarà alle ore 18.00.

DOVE VEDERE LE AMICHEVOLI DEL NAPOLI IN TV

Napoli-Bassa Anaunia del 14/07 alle 18:00 e Napoli-Perugia domenica 17/07 alle 18:00 saranno visibili per la prima volta e gratuitamente in diretta sul profilo ufficiale Facebook del club partenopeo.

NAPOLI-BASSA ANAUNIA IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Bassa Anaunia sarà visibile nin diretta streaming, dunque tramite pc, tablet o smartphone sulla pagina Facebook della Ssc Napoli.