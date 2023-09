Chiariello lancia l’allarme: “Nel Napoli c’è un virus che rischia di minare la squadra”

Il giornalista Umberto Chiariello mette in guardia il Napoli sul problema rinnovi, un “virus” che potrebbe minare la serenità della squadra.

CALCIO NAPOLI. Il giornalista Umberto Chiariello ha lanciato un allarme riguardo il Napoli, parlando di un “virus” che rischia di minare la squadra: il problema rinnovi. Intervenuto a Campania Sport su Canale 21, Chiariello non ha usato mezzi termini.

Chiariello sul Napoli e il ‘Virus’ dei Rinnovi

“Natan è un problema, ma non il principale. Il problema maggiore del Napoli è la serenità dell’ambiente. Le questioni sui rinnovi devono essere risolte. Se c’è questo ‘virus’ che mina la squadra, come è successo con Ancelotti in passato, allora sarà difficile fare bene,” ha dichiarato Chiariello.

Prospettive per la Stagione

Nonostante i problemi interni, Chiariello vede il Napoli come una squadra favorita per la stagione: “Se il Napoli è sgombro di mente e sereno, può imporsi. Chiudere di nuovo al primo posto sarebbe un’impresa storica, come quella del Grande Torino, ed è fattibile,” ha aggiunto.

La Diversità del DNA del Napoli

Il giornalista ha anche evidenziato come il Napoli abbia un approccio differente alla competizione rispetto ad altre squadre come la Juventus: “Il DNA della Juve è quello di vincere, mentre per il Napoli, la vittoria non è un obbligo. Dobbiamo essere competitivi e, a mio avviso, questa squadra è altamente competitiva.”

Fiducia in De Laurentiis

Chiariello conclude con ottimismo, nonostante i problemi attuali: “Ho fiducia in De Laurentiis e mi aspetto che i rinnovi arrivino, così come il titolo.”