Chiariello: “Conte e Ancelotti godono di troppa buona stampa”

Umberto Chiariello durante Punto Nuovo Sport Show parla della Serie A, ma anche degli allenatori Antonio Conte e Carlo Ancelotti.

Ci sono due top manager Antonio Conte e Carlo Ancelotti nelle riflessioni di Umberto Chiariello, che durante Punto Nuovo Sport Show si sofferma a parlare di questi due tecnici dall’ingaggio faraonico che però in questo momento non stanno facendo vedere grandi cose.

Viene da sorridere pensando alle concorrenti della Juventus. Oggi l’Inter, senza scontri diretti, sarebbe a pari punti. È una squadra forte che ha buttato via un campionato, Conte può fare secondo come quarto, ma dovesse arrivare secondo a pochi punti dalla Juve, verrebbe osannato. Conte dovrebbe darsi ‘i mozzichi sui morsi’, questa Juve non è la solita cannibale e potrebbe soffrire. Gente come Conte ed Ancelotti godono di troppa buona stampa, al di là dei reali meriti,