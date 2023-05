Chi sono i Nuovi del Napoli?

Negli ultimi tempi le voci di mercato che brancolano intorno alla squadra del Napoli si stanno facendo sempre più insistenti. Il mercato invernale è ormai alle spalle e gli occhi sono tutti puntati su quello estivo. Cosa accadrà?

Pronti i rinforzi

Il Napoli ha vissuto una stagione magica nella quale si è laureata campione d’Italia. Una vittoria neanche tanto sofferta visto lo scarto che i partenopei hanno accumulato sulle altre ed il bel gioco espresso durante la stagione. Tuttavia dopo questo carico di vittoria è bene pensare a dei rinforzi e a delle novità. Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra solida ma una ventata di aria fresca non farebbe certo male ad una squadra che vuole comunque continuare a macinare vittorie.

Ma chi sono i giocatori che la società sta cercando di portare in rosa? E quali di questi rumors sul mercato hanno basi fondate e veritiere? Quando si analizzano le voci di mercato è bene imparare a valutare anche la probabilità che si concretizzino. Molti dei giocatori in rosa potrebbero essere confermati mentre altre conferme sembrano lontanissime dagli obiettivi societari.

Per provare a fare delle considerazioni quanto più realistiche è bene partire per prima cosa dalla passata stagione e dai numeri delle realizzazioni dei giocatori che si vocifera siano in trattativa con il Napoli. Analizzare le loro prestazioni precedenti, i successi ottenuti e lo stile di gioco, ci aiuta a comprendere quanto possa essere reale l’interesse della società partenopea. In base a questi umori le voci su alcuni giocatori sembrano molto vicine alla finalizzazione degli accordi, altre meno.

Arrivi, conferme e partenze

Tra i giocatori confermati, ad esempio, c’è il portiere Alex Meret che dopo un’estate turbolenta sembra essere chiuso a chiave dalla società fino almeno al 2025. Il giocatore dal 2018 ha acquisito sempre più spazio in squadra al punto da guadagnarsi la maglia da titolare. Una notizia bomba delle ultime ore potrebbe essere la cessione di Osimhen che potrebbe lasciare a breve le fila azzurre.

Un affare che riempirebbe le casse della società e svuoterebbe probabilmente il cuore dei tifosi che sono, storicamente, abituati alle bandiere che accompagnano la squadra per molte stagioni. Tra i possibili arrivi ci sarebbe, invece, Daichi Kamada, centrocampista giapponese dell’Eintracht Francoforte e della nazionale giapponese. Il club di De Laurentis starebbe strizzando l’occhio al 26enne giapponese, una bomba di tecnica e prestanza fisica.

Kamada dopo un paio di stagioni nel maggiore campionato nipponico è passato all’Eintracht dall’estate del 2017 per poi essere mandato in prestito in Belgio nel Sint- Truiden. Qui ha dimostrato tutte le sue prodezze confermandosi come il più virtuoso tra i centrocampisti con 15 gol e 7 assist. Una volta rientrato in Budensliga ha continuato a brillare al punto che oggi vanta 176 presenze con la squadra di Francoforte, 39 reti e 32 assist. Kamada per la sua versatilità potrebbe trovare spazio anche nel team Spalletti e, chissà, registare numeri ancora più esilaranti il prossimo anno.

Anche se è un po’ presto per avere delle certezze sulle prossime mosse del Napoli, una cosa sembra chiara: la società sta lavorando alacremente per creare un team che sia molto competitivo e riesca a bissare le prodezze della stagione che si sta concludendo. Per altro, alcune voci, dicono che anche su Mister Spalletti ci sono diversi club interessati e, qualora decidesse di cambiare aria, sicuramente sarebbe subito assoldato da un’altra squadra.

Chissà che, con tutto questo fermento, non sia proprio il Napoli il protagonista del calciomercato estivo!

Conclusioni

Il destino del Napoli quest’anno ha fatto registrare delle prodezze senza precedenti. Lo scudetto che mancava ai partenopei da 33 anni, quest’anno ha mosso l’intera città e milioni di tifosi affezionati ai colori azzurri in tutto il mondo. Questo è il tempo dei rumors sui possibili addii ma anche sulle conferme e su qualche nuovo pupillo che possa dare un po’ di linfa alla squadra.

La società di De Laurentis ha messo in gabbia Meret che difende i pali e che dopo un’estate trascorsa con la valigia pronta sembra essere blindato almeno per i prossimi due anni. Il portiere è cresciuto enormemente negli ultimi anni ed è diventato sempre più un perno per la squadra di Spalletti.

Proprio il Mister potrebbe essere un addio della squadra sebbene l’ultima stagione ha fatto registrare grandi cose ed i tifosi siano molto grati al coach che ha riportato lo scudetto in casa Napoli. Infine, un altro doloroso addio potrebbe essere quello di Osimhen che ha conquistato letteralmente i cuori dei tifosi e che la società non vorrebbe perdere ma i termini della trattativa sono veramente molto allettanti.

Aspettiamo l’estate per capire cosa accadrà al grande Napoli.