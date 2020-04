Cengiz Under e Karsdorp: il Napoli prova il doppio colpo

Calciomercato Napoli con un doppio colpo annunciato da Corriere dello Sport: Cengiz Under e Rick Karsdorp sono finiti nel mirino di Cristiano Giuntoli.

Lo scouting del Napoli sta monitorando Cengiz Under e Rick Karsdorp, due giocatori dal profilo giusto per la società partenopea. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Under di proprietà della Roma piace molto al ds Cristiano Giuntoli che lo ha messo nel mirino. A 23 anni il calciatore turco ha le “caratteristiche, anche anagrafiche, per arricchire l’organico ed irrobustirlo di imprevedibilità e talento”. Il problema resta la “quotazione attuale – prima ai venticinque milioni di euro -fa impallidire il Napoli, che resta comunque a guardare”.

Il calciatore dopo un infortunio al bicipite femorale è tornato a giocare, saltando 10 partite. La sua assenza in casa Roma si è fatta sentire anche perché il Turco riesce a dare grande imprevedibilità alla manovra giallorossa, anche se fino ad ora non ha sempre convinto.

KARSODORP E UNDER PER IL NAPOLI

Sulla lista di Giuntoli ci è finito anche un esterno di difesa che fino ad ora ha avuto ben poca fortuna in casa Roma, ovvero Rick Karsdorp. La sua avventura nella Capitale è stata tutt’altro che entusiasmante, tra continui infortuni e prestazioni tutt’altro che esaltanti che lo hanno portato in prestito al Feyenoord. Secondo Corriere dello Sport il calciatore non “sarà riscattato” e tornerà “sul mercato, per una cifra che ondeggerà intorno ai tredici milioni di euro”.

Il Napoli lo monitora anche perché si è quasi rassegnato a perdere Hysaj a fine stagione. Gli azzurri stanno recuperando Malcuit ma vogliono trovare anche un’altra soluzione. Under e Karsdorp sono le ultime idee del Napoli in chiave mercato. La società azzurra anche in questo momento di stasi si sta muovendo molto, nonostante sia molto complicato definire gli obiettivi visto che non si capisce quando e se si tornerà a giocare.