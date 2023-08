Celta Vigo-Osasuna: Gabri Veiga in panchina, pronto per il Napoli

Gabri Veiga parte dalla panchina nella sfida Celta Vigo-Osasuna di Liga spagnola. Il centrocampista piace al Napoli.

Gabri Veiga si avvicina sempre di più al Napoli. Il centrocampista classe 2002 non parte titolare nella sfida tra Celta Vigo e Osasuna. Lui che è stato un perno del centrocampo galiziano viene escluso da Rafa Benitez che qualche giorno fa aveva fatto capire di essere cosciente di dover dire addio al giocatore.

