Cassano contro Di Lorenzo: “Il Napoli doveva cacciarlo, non tornerà ai suoi livelli”

Antonio Cassano critica duramente il capitano del Napoli: “Voleva andarsene e poi è rimasto. Che esempio dà? Non sarà più quello di una volta”

Antonio Cassano non usa mezzi termini nel criticare Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli. Durante l’ultimo episodio di “Viva el Futbol”, l’ex calciatore ha espresso dure parole nei confronti del terzino azzurro.

Cassano ha esordito definendo la situazione un “disastro del Napoli”, spiegando:

“Di Lorenzo ha detto a tutti che voleva andar via, ed è il capitano. E tu riparti da Di Lorenzo? Poi ha detto che non voleva più andare via, probabilmente gli danno qualcosa in più e lui rimane.”

L’ex attaccante ritiene che il Napoli avrebbe dovuto gestire diversamente la situazione:

“Dovevano dirgli: quella è la porta, vuoi andare? Vai. Se vuoi cambiare, cambia. Ovviamente l’allenatore ha detto che voleva che restasse, ma a che condizione?”

Cassano avverte sui possibili rischi futuri per Di Lorenzo:

“A Napoli se giochi due partite male ti massacrano, ti disintegrano. Tu capitano, se dici che vuoi andar via e poi fai un passo indietro, che esempio dai?”

Infine, l’ex calciatore esprime dubbi sulle future prestazioni di Di Lorenzo:

“Secondo me Di Lorenzo non tornerà più quello di una volta”.