Cassano: “Mi hanno detto cosa dice Conte nello spogliatoio del Napoli”

L’ex fantasista svela la strategia di Conte e parla della lotta scudetto

Antonio Cassano, commentando il match Napoli-Como, ha parlato della capolista e della strategia comunicativa di Antonio Conte, che secondo lui starebbe applicando lo stesso metodo usato alla Juventus.

Il Napoli è primo in classifica e reduce da sei risultati utili consecutivi, ma Conte preferisce spegnere i facili entusiasmi e mantenere un profilo basso.

“Conte ha una strategia precisa, l’ho già vista ai tempi della Juve”

Durante l’ultima puntata di “Viva El Futbol” su Twitch, Cassano ha raccontato un episodio relativo alla stagione 2011-2012, vissuto da vicino. Secondo FantAntonio, Conte starebbe usando al Napoli la stessa strategia comunicativa già vista alla Juventus nel suo primo anno da tecnico bianconero. “Non ho contatti diretti a Napoli, ma sono sicuro che Conte stia dicendo ai suoi giocatori ‘Ricordatevi che fuori dirò qualcosa di diverso, ma possiamo vincere lo scudetto se seguiamo il piano'”, ha dichiarato Cassano. Un approccio mirato a motivare la squadra, senza però esporla alla pressione mediatica.

Napoli favorito? Conte preferisce il profilo basso

Il Napoli sta mostrando un ottimo stato di forma, ma Antonio Conte continua a mantenere cautela. Nonostante la squadra sia al primo posto e abbia ritrovato una grande unità di gruppo, il tecnico partenopeo preferisce evitare proclami. Per Cassano e anche per Lele Adani, la rosa più forte del campionato resta quella dell’Inter, ma il Napoli non può essere ignorato come serio contendente.

L’emozione di Cassano per un gesto di Conte

Cassano, che raramente si lascia trasportare dalle emozioni, ha rivelato un episodio che lo ha colpito durante la vittoria del Napoli contro il Como. “Io difficilmente mi emoziono per qualcosa che non sia una giocata o un gol spettacolare. Ma quando ho visto Conte baciare Lukaku e Lobotka mentre uscivano dal campo, mi sono emozionato”, ha raccontato. Un gesto che dimostra quanto Conte sia riuscito a creare un legame forte con i suoi giocatori e a motivarli in modo sincero.