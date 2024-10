Napoli-Como, ecco cosa è successo nello spogliatoio. Il retroscena

Il tecnico azzurro trasforma la partita nella ripresa

Durante la partita Napoli-Como, dopo un primo tempo opaco chiuso in pareggio grazie al gol di Strefezza, il Napoli è riuscito a cambiare completamente volto nella ripresa, imponendosi con un convincente 3-1 finale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il cambio di passo è stato frutto dell’approccio di Antonio Conte durante l’intervallo.

Conte sceglie il dialogo invece della sfuriata

Invece di utilizzare la solita sfuriata per scuotere i suoi giocatori, Conte ha scelto di adottare un approccio diverso. L’allenatore ha preferito il dialogo, analizzando con la squadra cosa non stesse funzionando e come poter correggere l’inerzia della partita. Questa strategia ha dato i suoi frutti: il Napoli è rientrato in campo con una grinta rinnovata, dimostrando una maggiore aggressività e ritrovando l’attitudine alla pressione alta.

Il Napoli cambia marcia nella ripresa

Il cambio di atteggiamento si è subito tradotto in risultati concreti. Da un pressing alto nella metà campo avversaria, Olivera ha conquistato un rigore, che Lukaku ha poi trasformato per riportare il Napoli in vantaggio. La squadra ha mostrato uno spirito di gruppo eccezionale, rispondendo alle indicazioni del proprio tecnico e lavorando con compattezza. Conte è riuscito a trasmettere la sua determinazione, creando un legame forte e un’armonia evidente tra lui e i giocatori.

Ritorno agli allenamenti senza Nazionali

Con la sosta per le nazionali in corso, gli allenamenti del Napoli riprenderanno martedì pomeriggio, ma con molte assenze. Ben dodici giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali, mentre a Castel Volturno rimarranno Meret e Lukaku. Meret punta a recuperare in tempo per il match contro l’Empoli, mentre Lukaku si concentrerà per raggiungere la sua forma migliore. I numeri sono già dalla parte del belga, con tre gol e cinque assist in soli 363 minuti di gioco, confermando il suo impatto positivo sulla squadra.