Caso Politano, De Laurentiis infuriato per l’intervista non autorizzata: multa in arrivo

Le parole rilasciate da Matteo Politano a Sportitalia hanno irritato e non poco il presidente Aurelio De Laurentiis. Valter De Maggio, conduttore di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, rivela che la società non ha autorizzato l’intervista, ragion per cui arriverà una multa come da regolamento dell’area tecnica.

Politano è stato intercettato in vacanza a Formentera dai microfoni di Sportitalia ed ha rilasciato delle parole che mettono in dubbio il suo futuro: “Ci voleva un po’ di vacanza, sono con la famiglia, ci rilassiamo e poi torniamo al più presto. La stagione appena conclusa? A livello personale mi aspettavo e volevo fare qualcosa di più, a livello di squadra abbiamo raggiunto l’obiettivo che volevamo, non era semplice, potevamo fare qualcosa in più ma siamo contenti di essere andati in Champions. Futuro? Ora penso alle vacanze, poi parlerò con procuratore e società e decideremo insieme cosa bisogna fare. Tornerò a Napoli e si vedrà“.

Non è un mistero che l’attaccante ex Sassuolo è in uscita, dopo il rapporto raffreddatosi con Luciano Spalletti, e sta ricevendo diverse avances. In primis il Valencia, con l’allenatore Gennaro Gattuso che stravede per lui e lo vorrebbe alle sue dipendenze per l’esperienza in terra iberica.