Carlo Alvino: “Ho una notizia importantissima su Osimhen”

Carlo Alvino, giornalista molto vicino ai fatti di casa Napoli ha parlato del futuro dell’attaccante nigeriano, Viictor Osimhen.

Carlo Alvino sul futuro di Osimhen al Napoli: “All’80% resta in azzurro”. In un’intervista a Tvplay.it il noto giornalista sportivo ha parlato della possibile permanenza del calciatore nigeriano nel club partenopeo, rivelando di avere pochi dubbi sulla sua permanenza. Inoltre, ha commentato la situazione della squadra azzurra dopo la vittoria dello scudetto e ha espresso la sua opinione sulla festa che si terrà a Piazza del Plebiscito.

Alvino ha anche discusso del futuro di alcuni calciatori del Napoli, in particolare Politano e Lozano. Secondo il giornalista, Politano non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il club, mentre Lozano potrebbe considerare l’ipotesi di una cessione, visto che il suo contratto sta per scadere.

Infine, Alvino ha espresso la sua opinione sulla politica economica del Napoli, affermando che non si prevedono grandi cambiamenti dopo la vittoria dello scudetto. La società continuerà a seguire i suoi parametri finanziari attuali e offrirà aumenti salariali solo se ritenuti adeguati. Tuttavia, il giornalista ha anche sottolineato che la squadra azzurra è diventata una piazza importante e ambita nel calcio italiano, dove i calciatori sono felici di rimanere e dove altri aspirano a giocare.

ALVINO SUL FUTURO DI OSIMHEN

“Osimhen resterà all’80% per la prossima stagione. Conoscendo il Napoli, bottega molto cara, faccio fatica a trovare club pronti ad accontentare la società. E’ anche vero che se un calciatore vuole andare via, bisogna agevolare la sua uscita. Victor però non ha ancora mostrato segnali di sofferenza contro questa piazza. Un altro anno in azzurro io non lo escluderei, per questo la percentuale è alta”.

Alvino ha poi aggiunto: “Politano non credo abbia voglia di andare via. Lozano forse è uno di quelli che dopo la vittoria dello Scudetto, visto che entrerà in scadenza di contratto, potrebbe pensare di vedere esaurita l’esperienza in maglia azzurra. Il Chucky è uno di quelli per cui l’ipotesi di una cessione è da prendere in considerazione. A dire la verità, però, non vedo calciatori insoddisfatti o addirittura con il piacere di andare a giocare altrove. Chi sta a Napoli ci sta con grande piacere. Percepisco che anche altri calciatori in orbita azzurra sono lusingati di poter venire a giocare qui. Oggi Napoli è una piazza importante, una squadra ambita: non è una seconda scelta. Napoli non è più una tappa di passaggio, ma un traguardo, una tappa finale”.

Carlo Alvino si è poi soffermato sul rinnovo di Kvaratskhelia: “Il Napoli ha dato un segnale chiaro ed inequivocabile. Non credo che la società cambi strategia dopo aver vinto lo Scudetto: la linea economico-finanziaria sarà la stessa attuale. E’ chiaro che alcuni calciatori meritino un ingaggio più alto, sempre nei parametri societari, ed è chiaro che un’offerta adeguata eventualmente si farà. Però se dovessimo pensare ad un Napoli che vince lo Scudetto e offra 10 milioni ad un calciatore, non abbiamo capito nulla“.