Carlo Alvino contro la Gazzetta dello Sport : "Faziosi oltre la decenza"

Carlo Alvino critica la Gazzetta dello Sport per il voto dato all’arbitro Abisso. Il giornalista accusa il quotidiano di essere “fazioso oltre la decenza”.

Il giornalista e conduttore radiofonico Carlo Alvino ha espresso il suo malcontento nei confronti di La Gazzetta dello Sport per il voto assegnato all’arbitro Abisso dopo la partita di ieri tra Sampdoria e Napoli.

Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club partenopeo, ha criticato il quotidiano per la valutazione negativa della direzione di gara e ha accusato la Gazzetta di essere “faziosa oltre la decenza”. Secondo Alvino, la valutazione della Gazzetta è ingiustificata, poiché Abisso ha preso decisioni legittime durante la partita, che non hanno influenzato il risultato finale.

“Poi si rizelano quando qualcuno parla di “vento del nord” … unici ad aver dato 3 in pagella ad Abisso. Incorreggibili. Faziosi oltre la decenza. Stanno preparando il terreno…”

La Gazzetta accusata di parzialità nei confronti della Juventus

Le critiche di Alvino alla Gazzetta dello Sport sembrano essere giustificate dai fatti, poiché il quotidiano ha criticato l’arbitro per aver assegnato un rigore inesistente al Napoli, ma non ha espresso la stessa posizione in merito a episodi simili a favore della Juventus. Ad esempio, durante la partita Cremonese-Juventus, un gol regolare è stato annullato con l’intervento del Var, nonostante le immagini mostrassero chiaramente che il giocatore della Cremonese partiva dietro a quelli della Juventus.

Inoltre, durante la partita Verona-Juventus, il mani di Danilo è stato trattato come una regola del calcio, nonostante fosse stata abolita nel 2018. Queste decisioni sembrano indicare una certa parzialità da parte della Gazzetta nei confronti della Juventus.