Gazzetta svela: “Se ADL fosse andato dritto su Calzona, oggi il Napoli non sarebbe settimo”

Il Napoli e l’effetto Calzona: La Gazzetta svela la possibile scalata verso la vetta se il nuovo allenatore fosse stato scelto dall’inizio.

Il Napoli di Francesco Calzona sta vivendo una rinascita che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe aver cambiato le sorti della squadra partenopea se l’allenatore avesse preso le redini sin dall’inizio della stagione. L’edizione odierna del quotidiano sportivo mette in luce l’ottimo impatto avuto da Calzona, sottolineando che il Napoli non sarebbe ora al settimo posto, ma potrebbe ambire alle prime quattro posizioni in classifica.

“Con il senno di poi, sempre facile da usare, se De Laurentiis fosse andato dritto su Francesco Calzona, oggi il Napoli non sarebbe settimo, ma tra le prime quattro. Non vogliamo dire che con Calzona già in estate al posto di Spalletti la squadra avrebbe rivinto il campionato. Difficile, a Napoli due scudetti di fila non li ha mai infilati nessuno, neppure Diego Maradona, anche perché è dura smaltire le scorie di una festa e di un’euforia prolungate”, sottolinea la Gazzetta.

Il giornale sportivo è abbastanza sicuro che, con Calzona sin dall’inizio, il Napoli si troverebbe ora alle latitudini di Juve e Milan, tra il secondo e il terzo posto, garantendosi così la partecipazione alla prossima Champions League. L’articolo evidenzia il ritorno alle origini della tattica di gioco, con un sistema 4-3-3 simile a quello della Slovacchia, squadra di cui Calzona è commissario tecnico. La Gazzetta sottolinea il ruolo chiave di Lobotka come guardiano del possesso, senza stravolgimenti, e l’idea strategica di giocare sempre per vincere, mai per non perdere.

“Calzona non si è inventato chissà che cosa, ha riannodato i fili del gioco di Spalletti, spezzati da Garcia e non riallacciati da Mazzarri, nonostante i ripetuti e maldestri tentativi. Un ritorno alle origini sarriane e spallettiane. Gli allenatori bravi ci sono, basta agganciarli alle squadre con linee dritte, senza perdersi in arabeschi, come dimostra il rally Spalletti-Garcia-Mazzarri-Calzona”, conclude il quotidiano sportivo.

In un calcio sempre più guidato dalle tattiche e dalle scelte degli allenatori, sembra che il Napoli stia trovando la strada giusta con Calzona.