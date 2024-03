Raspadori è rinato sotto Calzona: nuovo ruolo per Jack

Una geniale mossa tattica di Calzona ha trasformato Giacomo Raspadori, rendendolo essenziale nel Napoli vincente.

Il Napoli si sta risollevando dopo una serie di risultati altalenanti, e gran parte del merito va a Giacomo Raspadori, il calciatore che sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla visione tattica di Francesco Calzona.

Il giovane attaccante è stato determinante nell’ultima vittoria contro la Juventus, dimostrando un’incredibile versatilità che ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio. Raspadori è ora una pedina chiave nelle mani di Calzona, il quale ha trovato un modo unico per sfruttare appieno le sue abilità in un ruolo apparentemente inusuale.

Calzona Ridefinisce il Ruolo di Raspadori

In un 4-3-3 tradizionale, la presenza di un trequartista sembrerebbe superflua, soprattutto considerando la presenza di Victor Osimhen come punta centrale. Tuttavia, Calzona ha dimostrato di essere un allenatore che non ha paura di sfidare le convenzioni.

Raspadori, inizialmente posizionato sulla fascia destra del tridente, ha dimostrato di essere la sorpresa tattica che il Napoli stava cercando. Calzona ha optato per questa mossa inusuale, rompendo gli schemi e scommettendo sulla versatilità del giovane calciatore. La decisione ha iniziato a dare i suoi frutti già nella partita contro il Cagliari, dove Raspadori ha fornito un assist chiave.

La versatilità di Raspadori è diventata una risorsa preziosa per il Napoli. Non solo è in grado di ricoprire il ruolo di attaccante esterno, ma si è dimostrato capace di contribuire in varie fasi del gioco. La sua capacità di adattarsi alle esigenze della squadra lo rende un giocatore chiave in un contesto in cui la flessibilità è fondamentale.

Insomma, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Calzona sembra aver trovato una formula vincente. La partita di venerdì contro il Torino potrebbe vedere Raspadori partire titolare, confermando il suo nuovo ruolo chiave nel piano di gioco dell’allenatore.