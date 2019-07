Urbano Cairo parla di verdi e del mercato in entrata del Torino. Il presidente Granata ha parlato anche dell’Europa League.







Il Torino di Mazzarri si è ritrovato in ritiro a a Bormio. Urbano Cairo presidente dei granata dopo aver salutato l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Il tema centrale dell’intervista è stata il mercato, con Simone Verdi del Napoli osservato speciale, poi si è parlato dell’Europa League.

CAIRO SU VERDI DEL NAPOLI

“Verdi? De Laurentiis è un amico però questo non vuol dire che qualcuno mi regali dei giocatori. Abbiamo due o tre obiettivi di pari livelli, poi sceglieremo quello che è possibile in base anche alla compatibilità economica.

Anche avere i conti in regola è importante, se non li avessimo avuti in Europa League quest’anno ci sarebbe andata la Sampdoria.

Dal punto di vista numerico darò al mister tutti i giocatori che mi chiederà ovviamente del livello adeguato. Abbiamo anche qualche giovane forte che potrebbe dare una mano.

Noi vogliamo dare al mister tutto ciò che serve nei tempi più brevi possibili. La squadra però c’è. Mazzarri anche capendo le logiche del mercato non è assillante, ha comunque il 95% della squadra che gli serve”.

L’EUROPA LEAGUE

Cairo ha poi aggiunto: “E’ stata una cosa bellissima per noi essere inseriti in Europa League con questi preliminari, per noi andare in Europa era una cosa importantissima. Io non è che vado volentieri ad Alessandria perché è casa mia, io sarei andato più volentieri in un altro stadio perché avrei voluto ospitare i 25000 che sarebbero venuti al Grande Torino, le abbiamo provate tutte ma è stato impossibile perché erano tutti indisponibili”.







“Stadio di proprietà? Il Grande Torino è uno stadio che è nostro tutto l’anno. A Torino ci sono già abbastanza stadi, ne facciamo un alto? La cosa da fare è organizzarsi per avere lo stadio sempre disponibile e non avere i concerti quando lo stadio può servire al Toro”.