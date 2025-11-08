8 Novembre 2025

Buongiorno: «Napoli, ora serve continuità. Il Bologna ci verrà a prendere uomo su uomo»

redazione 8 Novembre 2025
Napoli – Dalla Champions alla Serie A senza un attimo di respiro. Alessandro Buongiorno, protagonista della ritrovata solidità difensiva azzurra, guarda già al prossimo impegno con il Bologna. Intervistato da Radio Crc, il difensore ha analizzato le insidie del match del «Dall’Ara»: «Il Bologna è una squadra che ti viene a prendere uomo contro uomo, quindi sarà importante muoversi tanto e cercare di trovare gli spazi giusti. Ci saranno tantissimi duelli e dovremo farci trovare pronti».

Come sottolinea il Corriere dello Sport, Buongiorno è diventato una delle certezze del nuovo Napoli. I tre clean sheet consecutivi sono un segnale chiaro della crescita del gruppo: «Il merito è di tutta la squadra, perché la fase difensiva si svolge insieme. Stiamo lavorando molto sull’aggressività e sui duelli individuali. Vogliamo andare sempre forte e aggredire alto l’avversario».

L’intervista riportata dal Corriere dello Sport tocca anche le emozioni europee del difensore, alla prima esperienza in Champions League con la maglia azzurra: «Contro l’Eintracht è stata la mia prima partita di Champions al Maradona. Sentire l’urlo dello stadio è stato incredibile. C’è amarezza per il risultato, perché meritavamo qualcosa in più: ci è mancato solo il gol. Ma ora dobbiamo ripartire e affrontare tutte le prossime gare con la mentalità giusta».

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, Buongiorno ha ritrovato anche la fiducia del commissario tecnico azzurro: «La fiducia del ct per me è importantissima. Ci siamo sentiti in questi giorni e sono contentissimo di essere tornato in Nazionale».

Un passaggio, quello dell’ex granata, che il Corriere dello Sport interpreta come un messaggio di maturità e ambizione: Buongiorno non vuole fermarsi, e il Napoli conta su di lui per costruire il futuro della propria difesa.

