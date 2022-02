Bufera su Rai e Annunziata: “Ucraini badanti, camerieri e amanti” – VIDEO

La Russia invade l’Ucraina e marcia su Kiev, mentre il mondo guarda preoccupato alla situazione si accende il dibattito in tv. Ma ci sono anche fuori onda che fanno scalpore, come quello di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, ascoltato durante un’edizione straordinaria del Tg3. Tutto è accaduto durante il collegamento in cui Enrico Letta, leader del Pd, stava esprimendo nei pressi dell’ambasciata russa, piena solidarietà al popolo ucraino, compreso quello che vive in Italia.

Annunziata e Di Bella: il video

Durante il collegamento si sente Enrico Letta che esprime vicinanza a “centinaia di migliaia di persone che rappresentano la comunità ucraina in Italia”, proprio in questo momento arriva la voce in sottofondo di Lucia Annunziata che sembra dire: “Centinaia di migliaia di cameriere e badanti…“. Ma oltre al commento della conduttrice di In Mezz’ora arriva anche quello dell’ex direttore di Rai3 e attuale responsabile del Day Time Rai, Antonio Di Bella, che aggiunge qualcosa al commento di Annunziata e sembra dire: “...e amanti“. Le due voci si sentono nettamente, tanto che anche il giornalista che sta intervistando Letta è infastidito dal ritorno in cuffia e lo si può vedere chiaramente dalla faccia e dai suoi movimenti.

Il video di Annunziata ha fatto immediatamente il giro del web con tanti commenti contro la conduttrice Rai. In tanti si sono indignati per quanto detto da Annunziata e Di Bella, ancora di più perché pronunciato in un momento delicatissimo in cui il popolo ucraino muore per le strade della propria nazione. Mentre i loro concittadini in Italia soffrono e cercano il modo per riabbracciare i propri cari.