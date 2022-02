Conflitto Russia-Ucraina: cambia lo stadio della finale di Champions League

La Uefa ha deciso di cambiare lo stadio della finale di Champions League, non si giocherà più a San Pietroburgo ma a Parigi. Dopo che la Russia ha deciso di invadere l’Ucraina e con i carrarmati che invadono Kiev arriva la decisione della Uefa di cambiare lo stadio della finale di Champions. In mattinata è arrivata la decisione ufficiale: la finale di Champions League 2021/22 si giocherà in Francia Stade de France di Saint-Denis, che tornerà ad essere il palcoscenico del più importante torneo continentale per club dopo i precedenti del 2000 (Valencia-Real Madrid) e del 2006 (Barcellona-Arsenal).

The 2021/22 #UCLfinal will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.

The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.

Full statement ⬇️

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2022