Bruscolotti: “Meret rimedia agli errori in difesa. La sosta alleata del Napoli” poi esalta Osimhen

Beppe Bruscolotti ex giocatore del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare del momento della squadra di Spalletti.

L’ex difensore si sofferma su qualche errore dei due centrali di difesa in Napoli-Sassuolo: “Sicuramente con il Sassuolo c’è stata qualche sbavatura da parte dei due difensori centrali. Ma non si possono fare sempre partite perfette, per fortuna c’è anche il portiere che sta facendo delle ottime prestazioni. Ma quello che impressiona è la disponibilità di tutti di rimediare anche a qualche errore dei compagni di squadra“.

Come si ferma Osimhen. “Bisogna essere preparati e ci vuole tanta fisicità. Si deve cercare di non dargli la profondità, perché quando deve giocare spalle alla porta fa ancora un po’ di difficoltà, ma se lo mandi in profondità è devastante. Certo che con il Sassuolo ha fatto il primo gol da rapace di area di rigore, ha delle gambe lunghissime. Osimhen, però, ha anche tantissimi margini di miglioramento. Poi ha la fortuna di avere un compagno di squadra come Kvaratskhelia che ha delle qualità molto importanti“.

Sulla continuità del Napoli, Bruscolotti ha aggiunto: “Il calendario è molto fitto ma il Napoli sta tenendo botta molto bene. Poi ci sarà una lunga sosta che può favorire gli uomini di Spalletti, che si può ricaricare e poi ripartire alla grande“.

Ai Mondiali andranno sicuramente: Anguissa, Kim, Lozano, Olivera e Zielinski. Mentre non sono ancora sicuri di un posto a Qatar 2022 Mario Rui e Simeone.