Iannicelli lancia l’allarme: “Attenzione ad Elmas, elemento di criticità”

Eljif Elmas possibile problema per il Napoli, lo dice Peppe Iannicelli ai microfoni di Campania Sport su Canale 21.

Il giornalista nel suo commento sul Napoli parte dai numeri clamorosi di Osimhen: “La sua assenza per fortuna non si è sentita e sta dimostrando tutto il suo valore. In un campionato così strano, con partite così ravvicinate gli infortuni possono pesare tanto ed il Napoli ha già pagato dazio in questo senso“. Non va dimenticato che gli azzurri hanno ancora fuori Rrahmani fino al 2023 ha perso Osimhen per un mese e Anguissa per tre partite, oltre al secondo portiere Sirigu.

Iannicelli poi sul calciomercato aggiunge: “Il Napoli fa benissimo ad essere vigile sul mercato perché Demme non può essere considerato un vice Lobotka“. Su Elmas aggiunge: “Tanguy Ndombele, quando entra, svolge molto meglio i compiti a lui assegnati. Il macedone mi sembra molto indietro sul concetto di squadra. L’elemento di criticità, in questa fase, è proprio l’atteggiamento dell’ex Fenerbahce: vuole strafare, sbaglia le letture, non fa le giocate giuste e rischia di compromettere l’armonia della squadra“.