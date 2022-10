Napoli Rock: Osimhen e Kvara come Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones

Nona puntata di Napoli Rock. Con il Sassuolo Osimhen e Kvaratskhelia sembrano Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones

Ma Osimhen e Kvaratskhelia non vi ricordano Mick Jagger e Keith Richards? Quel feeling sul palco che legava le due menti ribelli dei Rolling Stones è identico, in un campo di calcio, all’intesa tra i due assi del Napoli che oggi hanno sbaragliato il Sassuolo. La maggior parte dei testi sono frutto di Mick e Keith, come tutti i goal di oggi sono firmati Victor e Khvicha. Con questo Napoli “i can’t get no satisfaction” come cantavano le Pietre Rotolanti? “Non posso essere soddisfatto?” Di certo non può essere il pensiero di Spalletti che ha una soddisfazione massima grazie a questo Napoli. Il trainer di Certaldo è il vero stratega del Napoli: chiunque pesca dal mazzo entra e gioca al meglio. Vedendo i suoi gusti anni ‘60 con le camicie a fiori, Luciano ha le sembianze di Carlos Santana, che da quella chitarra propaga un sound ammaliante.

Mario Rui sempre più ‘Mozart’ con un altro pregevole assist per Kvaratskhelia: Symphony Number 1 per il terzino portoghese che ha concretizzato il quinto assist in dodici partite. Meglio addirittura di Rafa Leao. E poi Meret? Si lui, evita che il Sasol accorci le distanze in più occasioni. Un personaggio introverso alla Ian Curtis dei Joy Division. Silenzioso, taciturno ma in campo si trasforma. Come Ian sul palco…Atmosphere

Non c’è dubbio, un Napoli Divino nel giorno della festa per il compleanno di Diego Armando Maradona. Anche l’ex Pibe de Oro si è stropicciato gli occhi di fronte alla prestazione stellare degli azzurri che disintegrano il Sassuolo con il punteggio di 4-0. Quando la statua di Diego è in campo, il Napoli è paradisiaco e vince con lo stesso punteggio con cui sconfisse la Lazio un anno fa. La Vida Tombola di Manu Chao? Si, è la canzone giusta per il compleanno di Diego che da lassù festeggia e protegge.

Nona puntata di Napoli Rock

1. The Rolling Stones – I can’t get no satisfaction

2. Carlos Santana – Smooth

3. Mozart – Symphony N. 1

4. Manu Chao – La Vida Tombola

5. Joy Division – Atmosphere