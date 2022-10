Cherubini: “Napoli squadra più bella d’Europa. In Italia ha due avversarie toste”

Marco Cherubini giornalista parla ai microfoni di Radio Goal delle prestazioni del Napoli la “squadra più bella d’Europa”.

Il giornalista esalta la squadra di Luciano Spalletti e dice: “Vi dovete godere questa squadra, perché è sicuramente quella più bella in tutta Europa. Non ha ancora subito nessuna sconfitta, solo due pareggi ed ha fatto vedere più volte di poter resistere anche agli imprevisti come gli infortuni che sono capitati nella rosa di Spalletti. In questo momento è complicato poter trovare una antagonista al Napoli“.

Il Milan che perde a Torino sembra in una leggera fase di calo, secondo Cherubini in questo momento “Atalanta e Inter sembrano poter tenere il passo del Napoli. Fino a ieri avrei detto anche la Lazio, ma poi ha avuto questa forte battuta d’arresto con la Salernitana. Il campionato è molto lungo e complicato, quindi bisogna andarci cauti“. Poi il giornalista aggiunge: “Certo che il Napoli sta facendo delle cose straordinarie e va dato ampio merito alla società ed al tecnico. Perché le sta facendo dopo aver perso giocatori importanti, come Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz. Ma ha perso anche attaccanti come Mertens e Insigne che hanno fatto la storia recente del Napoli. Reagire a tutte queste cessioni non era assolutamente facile“.