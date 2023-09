Bruscolotti: “Garcia faccia chiarezza su Natan, ho saputo un cosa sul brasiliano”

L’ex capitano del Napoli Bruscolotti si interroga sul perché il difensore Natan non abbia ancora esordito.

CALCIO NAPOLI. L’ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, è stato ospite del programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio. Ha condiviso le sue opinioni su vari temi, tra cui la fascia di capitano consegnata a Ciro Immobile, le prestazioni di Giacomo Raspadori, e le aspettative per la stagione del Napoli.

Fascia di Capitano a Immobile

“La fascia di capitano a Immobile era prevedibile seguendo le gerarchie della squadra. È una decisione giusta,” ha detto Bruscolotti.

Raspadori al Posto di Immobile

Bruscolotti ha elogiato Raspadori, sottolineando che il giovane attaccante ha bisogno di giocare nel suo ruolo naturale per esprimersi al meglio. “Spalletti gli troverà la collocazione giusta,” ha aggiunto.

Il Mancato Esordio di Natan

Sul mancato esordio del nuovo acquisto Natan, Bruscolotti ha detto: “Non so se sia presto o tardi. Quel che è evidente è che tutti i nuovi acquisti hanno esordito. Soltanto Natan pare debba imparare la lingua… È una situazione su cui deve far chiarezza l’allenatore. Tutti si chiedono il perché del mancato esordio. Ho saputo che il difensore brasiliano potrebbe dover ancora smaltire vecchie problematiche fisiche.

Non siamo noi a dare dei giudizi. Non conosciamo le condizioni, soprattutto atletiche e fisiche, del calciatore. È chiaro che ci rimanga il dubbio sul perché il ragazzo non abbia ancora esordito. Speriamo che abbia risolto i problemi che l’hanno tenuto fuori dal campo in passato. A mio avviso, infatti, potrebbe trattarsi di un impedimento di tipo fisico.”

Prossima Partita Contro il Genoa

“Ogni squadra aspetta il Napoli, soprattutto dopo il trionfo della scorsa stagione. Tuttavia, c’è una forte volontà di reagire dopo la sconfitta contro la Lazio,” ha affermato l’ex capitano.

Critiche Post-Sconfitta

Bruscolotti ha minimizzato l’importanza della recente sconfitta contro la Lazio. “Non è una sconfitta che pregiudica la stagione del Napoli,” ha detto.

Osimhen e Kvaratskhelia

Infine, Bruscolotti ha espresso ottimismo riguardo alle prestazioni future di Osimhen e Kvaratskhelia. “Osimhen continuerà a essere devastante, mentre Kvaratskhelia dovrà ritrovare la forma ideale,” ha concluso.