L’inaugurazione dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli ci sarà a breve, lo conferma l’assessore Ciro Borriello. Il nome all’ex stadio San Paolo era stato cambiato in tempi record dopo l’improvvisa morte di Diego Armando Maradona, ma causa della pandemia non c’era mai stata l’inaugurazione, anche perché non poteva esserci pubblico negli stadi. Ora con l’Italia che si appresta a diventare quasi totalmente zona bianca le cose sono cambiate.

Ciro Borriello conferma l’inaugurazione dello stadio Maradona: “Ci sarà a breve è tutto fatto. Ora potrà esserci anche po’ di gente allo stadio. Con gli Europei è possibile far entrare un po’ di tifosi“. Ovviamente la capienza non sarà totale ma il pubblico ci sarà. Così come ci sarà anche “Bruscolotti, domani incontrerò il Calcio Napoli che farà parte della festa. Pensiamo ad una inaugurazione con una statua all’interno dello stadio“.

L’idea per l’inaugurazione dello stadio Maradona è ancora da sviluppare: “Ci piacerebbe avere una partita con tanti campioni, ma ai quali va dato un soggiorno” dice Borriello che aggiunge: “Se dovesse essere complicato allora pensiamo ad artisti napoletani“. In chiusura si parla della statua di Maradona: “L’indagine ci ha sicuramente rallentato ma ora le cose vanno bene. Terzo anello? Non sarà mai più utilizzato, la capienza del Maradona è circa 54 mila posti“.