Boniek: “Zileinski non lo riconosco più. Non, credo che le ragioni siano essenzialmente fisiche”

Boniek perplesso su Zielinski. L’ultima partita da titolare del centrocampista del Napoli risale dallo scorso 10 aprile (2-3 del Napoli contro la Fiorentina). Dopodiché, 34′ con la Roma, 23′ nella “nefasta” trasferta di Empoli, panchina contro il Sassuolo, altri 23′ contro il Torino e, infine, 18′ nell’ultima col Genoa. Boniek ai microfoni di Radio Kiss kiss spiega:

Non conosco esattamente le sue condizioni fisiche, certamente non credo siano al top e in quest’ultimo periodo si è visto.