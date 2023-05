Thiago Motta: “Meritavamo la vittoria. Il mio nome accostato al Napoli? Penso al presente”

Le parole di Thiago Motta in conferenza stampa al termine della sfida tra Bologna e Napoli, gara valida per la 37esima giornata di Serie A.

Il Bologna di Thiago Motta ha ospitato il Napoli di Luciano Spalletti nella splendida cornice dello stadio Renato Dall’Ara e non solo. I padroni di casa sono riusciti a rimontare il doppio vantaggio iniziale dei partenopei che fino al 63′ guidavano la gara vincendo per 2-0 con una doppietta di Osimhen. Poi Ferguson e De Silvestri sono riusciti a ristabilire il pareggio. A commentare la prestazione dei suoi è stato il tecnico del Bologna, Thiago Motta, in conferenza stampa.

“Non abbiamo fermato il Napoli, ma loro hanno fermato noi perchè abbiamo meritato di vincere. Quegli errori individuali fa parte del gioco. Senza quelli non riusciremo a giocare come abbiamo fatto. Sono errori che esistono e sempre esisteranno nel calcio. Ma dopo abbiamo reagito alla grande e tutti hanno continuato a giocare facendo il gioco da fare contro una squadra dominante come il Napoli. Noi continuando a giocare, li abbiamo messo in difficoltà e potevamo vincere la partita”.

“Il mio nome accostato alla panchina del Napoli? Penso al presente, il mio presente è il Bologna. Il mio presente è andare a casa e riposare e guardare le altre partite come faccio sempre. Penso al presente, il resto conta poco ora”.

“Gruppo fantastico. Sansone è entrato bene così come Moro o Medel. Lorenzo ha fatto un gol fantastico. Abbiamo un gruppo fantastico, si vede in partita e si vede durante la settimana. Se fai bene il tuo lavoro, si vede nel campo e anche con partite come quella di oggi. Nel futuro vedremo una cosa migliore per ognuno, ma ora pensiamo al presente. Manca ancora una partita in cui è possibile fare qualcosa di interessante”.