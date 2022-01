Bargiggia: “Il Napoli sta provando a prendere un altro giocatore dopo Tuanzebe: Vi svelo un particolare”

Giuntoli Ds del Napoli sta provando a prendere ancora un giocatore. Dopo Tuanzebe azzurri ancora attivi sul mercato.

Il Napoli torna a vincere al Maradona, il club azzurro dopo tre sconfitte interne consecutive batte la Sampdoria con un gol di Petagna. Gli azzurri sono molto attivi anche sul calciomercato, dopo l’arrivo in prestito di Tuanzebe, Giutoli potrebbe piazzare il secondo colpo, come ha rivelato il giornalista Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Station Radio:

“Giuntoli sta provando a prendere un altro giocatore dopo l’arrivo di Tuanzebe. Il calciatore deve avere delle specifiche caratteristiche, dovrà essere comunitario, penso che arriverà dall’estero, arriverà in prestito e soprattutto sarà un esterno sinistro di difesa. Sui nomi però ancora non si sa nulla”.

Bargiggia ha poi aggiunto:”Dopo Insigne, al momento dal Napoli non uscirà nessun altro. Su Ospina si stanno facendo delle valutazioni per ciò che concerne l’ingaggio. Non sarà solo una questione tecnica ma anche e soprattutto una questione economica”.

Il Napoli deve fare i conti con un rosso da 58 milioni. Il club azzurro che vede i ricavi abbassarsi a causa della crisi pandemica, crescono gli stipendi della famiglia De Laurentiis. A crescere è anche il valore del marchio, che fino a poco tempo fa era quasi vicino allo zero, mentre ora con le operazioni di marketing della società sta ha avuto un rialzo fino a 75 milioni di euro. Quello che preoccupa maggiormente è il rosso in bilancio del Napoli che arriva 58 milioni di euro di perdite. A causa della questione sullla multiproprietà dei club di Serie A, De Laurentiis potrebbe decidere di vendere il Napoli, almeno secondo le ultime indiscrezioni.