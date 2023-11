Barbano: “Una PEC fredda e diretta ha rotto il giocattolo Napoli”

Alessandro Barbano commenta il ritorno di Mazzarri al Napoli e lancia una frecciata diretta al patron Aurelio De Laurentiis.

Notizie calcio Napoli – Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, intervenuto a Radio Punto Nuovo. Secondo Barbano, la scelta di richiamare Mazzarri come traghettatore serve a De Laurentiis per mantenere il controllo della panchina, rinviando la decisione definitiva a giugno. Mazzarri accetta il ruolo di transizione e ha pagine dignitose scritte a Napoli, dove vinse una Coppa Italia.

Barbano ha sottolineato che Mazzarri, a differenza di allenatori come Conte o Klopp, accetta un ruolo di transizione. “Mazzarri rientra in gioco con un’occasione importante dopo alcune parentesi meste,” ha detto Barbano, ricordando i successi passati dell’allenatore con il Napoli, inclusa la vittoria di una Coppa Italia.

Ma il vero errore, per Barbano, è stato smantellare la squadra reduce dallo Scudetto con le partenze di Spalletti e Giuntoli, comunicate con una fredda PEC.

” Il peccato è stato credere di replicare il successo dello Scudetto smontando e disarmando la macchina che lo ha raggiunto. Spalletti e Giuntoli hanno avuto le loro motivazioni, ma bisogna chiedersi perché De Laurentiis non sia riuscito a trattenerli come si deve e non con una PEC fredda e diretta“.

Barbano ha anche espresso ottimismo per alcuni giocatori sotto la guida di Mazzarri. Ha citato Kvara come un esempio di un giocatore che potrebbe brillare e crescere ulteriormente. Allo stesso tempo, ha menzionato giocatori come Elmas, che potrebbero trarre beneficio dal nuovo allenatore.

Tuttavia, Barbano ha riconosciuto che Mazzarri si troverà a gestire una squadra più debole rispetto a quella guidata da Spalletti. Ha fatto un confronto tra i giocatori attuali e quelli passati, come Kim e Lozano, rispetto a Natan e Lindstrom, e ha evidenziato le differenze tra Ndombele e Cajuste.

“Di certo, Mazzarri avrà un Napoli più debole rispetto a quello di Spalletti. Kim e Lozano sono superiori a Natan e Lindstrom, ma persino Ndombele rispetto a Cajuste, che deve ancora crescere“.

