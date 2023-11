Maggio su Mazzarri: “Scelta giusta? Lo scopriremo strada facendo”

Christian Maggio, ex giocatore del Napoli, condivide le sue riflessioni sul ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra.

Notizie calcio Napoli – Christian Maggio, ex terzino del Napoli, ha condiviso le sue opinioni con Sky Sport 24 riguardo al ritorno di Walter Mazzarri come allenatore della squadra azzurra. Maggio, che ha lavorato sotto la guida di Mazzarri sia al Napoli che alla Sampdoria, ha espresso un cauto ottimismo per questa nuova fase del club.

“Scelta giusta? Lo scopriremo strada facendo,” ha affermato Maggio. “Al momento, credo che il Napoli avesse bisogno di un allenatore con un carisma diverso rispetto all’ultimo.” Maggio ha sottolineato l’importanza di Mazzarri nella sua crescita professionale e personale, ringraziandolo per il percorso condiviso.

Maggio ha poi discusso le somiglianze tra Mazzarri e l’ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, notando che entrambi pongono grande enfasi sui valori e sul duro lavoro. Ha evidenziato come la pausa attuale nel calendario calcistico possa favorire Mazzarri nel suo processo di adattamento e sviluppo della squadra.

Riguardo alle tattiche, Maggio ha ricordato come Mazzarri fosse abile nel variare moduli e stili di gioco, adattandosi alle circostanze della partita. Ha menzionato il 3-5-2 utilizzato durante il suo periodo al Napoli, un sistema che si adattava bene alle caratteristiche dei giocatori.

Maggio ha anche toccato il tema della reazione dei tifosi al ritorno di Mazzarri. “Ci vuole fiducia,” ha detto, aggiungendo che molti dei suoi amici e conoscenti in città sono entusiasti di questo ritorno. Ha enfatizzato che i ritorni non sono mai facili, ma esprime speranza e ottimismo per il futuro sotto la guida di Mazzarri.

Infine, Maggio ha espresso il desiderio che il Napoli, sotto la guida di Mazzarri, possa ottenere risultati positivi e mostrare un gioco convincente, qualcosa che, secondo lui, mancava in alcune partite con l’allenatore precedente. “L’ho sentito, è molto contento e carico,” ha concluso Maggio, “non avevo dubbi.”

