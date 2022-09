Bagni fa marcia indietro: “Napoli pensavo facesse grande fatica, ora lo scudetto non è impossibile. Retroscena su Kim”

Salvatore Bagni parla del Napoli al Corriere dello Sport: “Ero preoccupato, pensavo si faticasse ad arrivare al quarto posto“. L’ex centrocampista azzurro parla con sincerità di quanto aveva detto durante il calciomercato estivo, in cui in più interviste aveva espresso la sua preoccupazione per come stava operando il club di Aurelio De Laurentiis. Ora c’è grande entusiasmo: “Parlare di scudetto è presto, siamo appena alla settima giornata, ma per come stanno andando le altre e per come gioca il Napoli è giusto crederci“.

Corriere dello Sport: intervista a Salvatore Bagni