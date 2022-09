De Laurentiis: “Dissi che avremmo fatto una grande squadra, nessuno mi ha creduto”

Aurelio De Laurentiis parla del Napoli della crescita della rosa allestita dopo i grandi addii di Insigne, Ospina, Koulibaly, Mertens e Fabian. Giocatori che hanno fatto la storia azzurra, il cui addio è sembrato molto meno traumatico grazie all’ottimo inserimento dei nuovi calciatori. Rinunciarci non è stato facile per nessuno, ma la società ha dovuto per forza di cose ridurre il monte stipendi z per evitare di entrare in un circolo vizioso fatto di prestiti bancari e problemi finanziari.

Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli ritorna sulle scelte di calciomercato di questa estate. A margine della presentazione del docufilm ‘Sophia’, il presidente del Napoli ha risposto anche ad una domanda posta da Lapresse sul calcio: “Del Napoli non si parla, parlano i fatti. C’è una mia conferenza stampa in cui ho detto “allestirò una squadra grande” e nessuno ci ha creduto“. La squadra di Spalletti ha cominciato molto bene la stagione, sia in Champions League che in campionato. Gli azzurri sono primi nel Girone A con sei punti, con le vittorie su Liverpool e Rangers, ma sono primi anche in campionato a 17 punti con l’Atalanta. Importantissima l’ultima vittoria del Napoli con il Milan, che ha dato ancora più fiducia alla squadra partenopea.