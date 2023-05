Il nuovo Napoli di Luis Enrique: ecco come cambia il gioco degli azzurri.

L’ottimo lavoro di Luciano Spalletti farebbe partire Luis Enrique molto avvantaggiato alla guida del Napoli per la prossima stagione: l’analisi della Gazzetta dello Sport.

“Proprio perché vuole sempre il controllo del pallone, chiede a tutti i suoi difensori di essere bravi coi piedi. A cominciare dal portiere e con i centrali difensivi che devono tramutarsi nei primi costruttori di gioco. L’ottimo lavoro di Luciano Spalletti lo farebbe partire molto avvantaggiato in questa transizione. Anche perché il Napoli schiera un terzino fra i migliori in Europa nella costruzione e con grande abilità a ricoprire più ruoli anche nella stessa gara. Nel suo 4-3-3 gli esterni offensivi rimangono molto larghi per sfruttare quanto più possibile l’ampiezza del campo così da poter allargare le linee difensive e favorire gli inserimenti delle mezzali e degli altri attaccanti. E da questo punto di vista logicamente Luis Enrique saprà valorizzare l’enorme potenziale di Kvaratskhelia: il georgiano sa fare la differenza pure in Champions”.