Libero: Il Napoli ha scelto Luis Enrique. Ecco il futuro di Spalletti

Il Napoli punta su Luis Enrique per sostituire Luciano Spalletti. L’obbiettivo è la Champions League.

Il cambio alla guida tecnica del Napoli si profila sempre più definito: da Luciano a Luis. Aurelio De Laurentiis ha in mente un solo nome per la panchina, quello di Luis Enrique. Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, i contatti tra la società partenopea e il tecnico spagnolo si sarebbero intensificati negli ultimi giorni.

De Laurentiis Lancia il Sasso: Enrique per una Nuova Era?

“Lucho ha chiesto tempo per riflettere. Deve capire cosa può trovare a Napoli, e cosa può arrivare da Parigi o dall’Inghilterra”, riporta la Gazza. Il presidente del Napoli, tuttavia, è noto per la sua abilità nel toccare le corde giuste. E sicuramente Luis Enrique, innamorato dell’Italia, può trovare stimoli nell’allenare la squadra più forte della Serie A con una delle rose più giovani e promettenti.

Champions sotto il Vesuvio: L’Ambizioso Progetto di Napoli

Il dichiarato obiettivo di De Laurentiis è quello di portare la Champions sotto il Vesuvio. Una vittoria di questa entità segnerebbe profondamente la storia del Napoli, inaugurando un nuovo ciclo di successi.

La Fine Dell’Era Spalletti: Un Anno di Riposo per l’Allenatore Toscano

Tuttavia, su questo possibile nuovo ciclo non ci sarà la firma di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha infatti deciso di prendere altre strade, molto probabilmente optando per un anno di riposo. Ciò lascia un’apertura intrigante per la possibile avventura di Luis Enrique a Napoli. Resta da vedere se le ambizioni di De Laurentiis coincideranno con quelle del tecnico spagnolo.