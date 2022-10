SKY: “Anguissa titolare. Napoli differente col Sassuolo, cambia il tridente”

Francesco Modugno, inviato Sky, rivela che sarà un Napoli differente contro il Sassuolo, con Anguissa titolare ed un tridente modificato

Un Napoli differente giocherà contro il Sassuolo. A rivelarlo è Francesco Modugno, inviato Sky, che anticipa il ritorno da titolare di Anguissa e la modifica del tridente che scenderà in campo nella partita in programma domani alle 15.00 allo stadio “Diego Armando Maradona”. Modugno, che era all’esterno del centro tecnico Konami Training Center di Castel Volturno, ha parlato della rifinitura svolta dai partenopei. In attacco Luciano Spalletti dovrebbe scegliere come titolari Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia, mentre a centrocampo il camerunense Anguissa tornerà accanto a Lobotka e Zielinski. In difesa, invece, riecco il brasiliano Juan Jesus.

Modugno si sofferma sui cambi di formazione del Napoli

L’inviato Francesco Modugno parla dei cambi di formazione ai microfoni di Sky: “Rifinitura in corso, aspettiamo le indicazioni: troveremo un Napoli molto differente da quello che con 6 cambi ha battuto i Rangers. Domani tornano i titolarissimi, quelli che han giocato di più. Rientrerà Juan Jesus al fianco di Kim. Tornerà a centrocampo Zielinski e ci sono valutazioni in corso per vedere Anguissa da titolare al rientro: da valutare l’opportunità di metterlo in campo già dall’inizio, è completamente guarito e si allena con regolarità. Spalletti sta utilizzando la rifinitura anche per capire se schierarlo dall’inizio. Davanti cambia tutto il tridente: Lozano, premiato su Politano, con Osimhen e Kvaratskhelia“.