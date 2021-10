Anguissa, una frase fa capire la verità sullo spogliatoio del Napoli

Anguissa parla dopo la sconfitta del Napoli. il centrocampista camerunense rivela come ha reagito lo spogliatoio all’espulsione di Mario Rui.

ANGUISSA SU MARIO RUI

Una gara piena di colpi di scena, quella tra Napoli e Spartak Mosca. Non solo il vantaggio record di Elmas dopo 13 secondi, punto positivo del primo tempo allo Stadio Diego Armando Maradona. Alla mezzora, infatti, punto negativo, la formazione campana è rimasta in dieci.

Mario Rui è stato ammonito dal direttore di gara, prima di andare al VAR in seguito al richiamo dalla sale a dalle proteste dei giocatori ospiti: al monitor Kruzliak non ha avuto dubbi, modificando la sua decisione. Cartellino rosso diretto e niente giallo. Dura scivolata col piede alto per Mario Rui, che ha colpito l’ex interista Moses in maniera inaspettata, considerando il vantaggio e la posizione del campo. Proteste per il giallo, proteste furiose dopo il rosso con possibili conseguenze in vista del proseguo della competizione. Mario Rui non ha infatti lasciato il campo in maniera tranquilla, ma con male parole nei confronti del direttore di gara, lo slovacco Ivan Kruzliak.

Zambo Anguissa, ai microfoni di radio Kiss Kiss ha parlato dell’espulsione di Mario Rui e della reazione dello spogliatoio del Napoli:

“Cosa dire a Mario? Siamo tutti con lui, è un grande guerriero! Siamo un gruppo unito, questa è una nostra peculiarità. Quello che ci siamo detti resta all’interno dello spogliatoio. Rui è un vero combattente e siamo tutti dalla sua parte”. L’ultima frase di Anguissa conferma una grande verità su quanto lo spogliatoio del Napoli sia unito e compatto.

ANGUISSA SUL NAPOLI E LO SCUDETTO

Anguissa nell’intervista rilasciata alla radio ufficiale del Napoli, ha anche parlato di Napoli e della sua esperienza in maglia azzurra:

“Napoli è una città che vive di calcio, questo l’ho capito subito. Ci sono tifosi eccezionali che ci caricano tantissimo, noi però dobbiamo tenere i piedi a terra e pensare ad una partita per volta”.

Il Napoli può continuare il filotto di vittorie consecutive nel campionato di Serie A, battendo la Fiorentina di Commisso : “Con i viola sarà una partita difficilissima, ma che dobbiamo affrontare nel migliore dei modi“.