Anguissa: “Con la Fiorentina per il rilancio. Riscatto? Napoli scelta giusta”

Frank Anguissa è la vera sorpresa della nuova stagione del Napoli, il giocatore parla in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli. Anguisa analizza Napoli-Spartak Mosca sconfitta che gli azzurri volevano “evitare e ci dispiace davvero tanto, venivamo da tante vittorie consecutive e volevamo continuare in questo modo. Mario Rui? Siamo una squadra e questa è la nostra caratteristica, Mario Rui è un grande combattente“. Il Napoli può continuare il filotto di vittorie consecutive nel campionato di Serie A, battendo la Fiorentina: “Con i viola sarà una partita difficilissima, ma che dobbiamo affrontare nel migliore dei modi“.

Gli azzurri troveranno una squadra in buona forma, con Commisso che vuole la vittoria col Napoli: “Spalletti ci ha detto di pensare alla prossima partita ed è quello che vogliamo fare. Noi abbiamo voglia di riscatto e con la Fiorentina abbiamo l’occasione giusta. In Europa League ci sono ancora tante partite da giocare, la qualificazione non è chiusa“.

Anguissa, il Napoli e lo scudetto

Frank Anguissa a Radio Kiss Napoli non si sbilancia sullo scudetto: “Napoli è una città che vive di calcio, questo l’ho capito subito. Ci sono tifosi eccezionali che ci caricano tantissimo, noi però dobbiamo tenere i piedi a terra e pensare ad una partita per volta“.

Il Napoli sta pensando al riscatto di Anguissa, il giocatore dice di trovarsi “benissimo. Quando ho accettato Napoli ho capito che questa era la scelta giusta, quando è arrivata la proposta non ci ho pensato su due volte, qui ho sentito subito la fiducia di tutti. Io sono davvero felice di essere al Napoli, ma sarà il tempo a dire se meriterò di essere riscattato, io darò sempre il massimo“.

In chiusura Anguissa a Radio Goal parla della partecipazione alla Coppa D’Africa: “Sarà difficile lasciare i miei compagni a gennaio. So che lo sarà anche per gli altri giocatori del Napoli che andranno in Coppa D’Africa. Ma per me partecipare a questa competizione è un grandissimo orgoglio. Inoltre il Napoli ha giocatori fortissimi in rosa. Sono convinto che anche senza noi africani il Napoli continuerà a vincere, perché siamo una squadra e questo fa la differenza“.