Alvino sul rinnovo di Kvaratskhelia: “Il Napoli ha fatto una genialata”

Carlo Alvino difende la gestione del Napoli sul rinnovo di Kvaratskhelia, una mossa geniale che andrebbe magnificata dai tifosi.

CALCIO NAPOLI. Carlo Alvino è intervenuto sulla polemica nata in merito al rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Alvino ha definito una “genialata” la gestione del contratto del georgiano da parte del club azzurro.

“Chiudere un accordo con il miglior giocatore del campionato a queste cifre è straordinario. Kvaratskhelia merita di più, ma è il Napoli a dettare le condizioni,” ha detto Alvino.

Alvino suggerisce che i tifosi dovrebbero apprezzare questa mossa come un esempio di gestione saggia. “Il Napoli sa come si fa calcio. Questo modo di fare andrebbe imitato dai tifosi, invece di essere sempre pronti alla critica,” ha aggiunto.

Il giornalista ha anche fatto un confronto con altri club in difficoltà: “Ho sentito che la Sampdoria ha dato in pegno il proprio logo per problemi finanziari. Queste cose sono inquietanti. A Napoli abbiamo superato queste fasi, quindi un plauso ai dirigenti. Firmare un contratto con Kvaratskhelia a queste cifre è geniale. Il rinnovo avverrà quando sarà necessario,” ha concluso Alvino.

Il messaggio di Carlo Alvino è chiaro: in un ambiente calcistico spesso critico, è utile riconoscere e lodare le scelte azzeccate, specialmente quando provengono dalla squadra che si tifa.