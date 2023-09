Collovati asfalta la Juve: "Non è al livello di Napoli, Inter e Milan. Vlahovic non tiene una palla..."

Fulvio Collovati analizza la terza giornata della Serie A bocciando la Juventus, ritenendola non all’altezza di Napoli, Inter e Milan.

CALCIO NAPOLI. Non sono bei tempi per la Juventus, almeno secondo Fulvio Collovati. L’ex calciatore ha parlato con la Rai dopo l’ultima partita della Juve contro l’Empoli e le sue parole non sono state dolci.

“La Juventus non è allo stesso livello di Inter, Milan e Napoli in questo momento”, ha spiegato Collovati.

“Lukaku in un quarto d’ora in Roma-Milan ha fatto capire perché Allegri lo avrebbe voluto. Sa prendere la palla, sa difenderla e sarebbe stato il compagno perfetto per Chiesa,” ha continuato Collovati, spiegando che, secondo lui, il giocatore serbo Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, non è l’ideale per la squadra: “Vlahovic non tiene un pallone“.

Collovati ha chiarito che mentre altre squadre stanno mostrando forza e coesione, la Juventus sembra indietro in confronto. “Inter, Milan e Napoli sono più complete, sia tatticamente che fisicamente”.

Quindi, per i tifosi della Juve, c’è motivo di preoccupazione? Collovati sembra pensare di sì. “Al momento, la Juve non è al livello di Napoli, Inter e Milan,” ha concluso.