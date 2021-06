Allegri si difende: “Io estraneo a qualsiasi attività illecita”

Massimiliano Allegri si difende dalle accuse di scommesse sospette. Il tecnico della Juventus ha emanato un comunicato in cui si dichiara estraneo a qualsiasi attività illecita. In mattinata è scoppiata la bomba con il quotidiano La Verità che pubblicato un articolo in cui si parla di movimenti sospetti che hanno fatto scattare l’azione dell’Antiriciclaggio. L’allenatore della Juve ha però smentito tutto: “Con riferimento alle notizie pubblicate sul mio conto in data odierna, mi dichiaro con assoluta fermezza del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita o irregolare e, tanto meno, a qualsiasi operazione violativa della normativa sull’antiriciclaggio“.

All’interno dell’articolo pubblicato dal quotidiano si entra nello specifico. Addirittura vengono analizzati i movimenti dei conti del tecnico bianconero. Con movimenti sospetti e bonifici senza causale, secondo quanto scrive il quotidiano che cita fonti della banca. Allegri comunque si dichiara estraneo, ora c’è da capire se la Figc deciderà di aprire un’inchiesta sulla vicenda.