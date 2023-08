La gufata di Allegri: “Napoli favorito per lo scudetto. Su Osimhen..."

Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus, fa un grosso complimento al Napoli e a Osimhen. Ma i tifosi vedono una ‘gufata’ dietro le sue parole.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni i microfoni di DAZN, spaziando su una varietà di argomenti che vanno dalla vicenda Bonucci alla carriera di Luciano Spalletti, nuovo Commissario Tecnico della Nazionale. Tuttavia, ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione è stato il suo elogio verso il Napoli e, in particolare, verso il suo attaccante stella, Osimhen.

Il ‘Post-Mancini’ e Spalletti

Parlando di Luciano Spalletti, nuovo Commissario Tecnico della Nazionale, Allegri ha detto: “Luciano credo sia uno dei migliori allenatori che ci siano in Italia, lo dimostra la sua carriera, ma soprattutto lo dimostra il modo in cui fa giocare le squadre. E soprattutto i risultati che ha ottenuto”.

Napoli Campione e Osimhen Tra i Migliori

Infine, quando è arrivato il momento di parlare del Napoli, Campione d’Italia della scorsa stagione, le sue parole sono state inequivocabili: “Il Napoli ha giocato molto bene, comunque ha un centravanti, Osimhen, che credo sia uno dei tre attaccanti più forti al mondo”. Secondo Allegri, Osimhen “sposta gli equilibri” e rende il Napoli un serio contendente per il titolo.

Reazioni Miste dai Tifosi

Le parole di Allegri sono state ricevute con reazioni miste sui social media. Molti tifosi del Napoli hanno interpretato le sue parole come una gufata, una sorta di maledizione o jattura lanciata verso la squadra azzurra. La domanda che tutti si pongono è: le parole di Allegri sono sincere o fanno parte di una strategia psicologica mirata a mettere pressione sul Napoli?

Massimiliano Allegri Elogia il Napoli: Sincerità o Strategia?

Sarà interessante vedere come queste dichiarazioni influenzeranno la stagione calcistica in corso. Una cosa è certa: con la sua reputazione e le sue parole, Massimiliano Allegri ha definitivamente acceso i riflettori sul duello per il prossimo Scudetto tra Juventus e Napoli.